EMITT Fuarı, Türkiye İş Bankası sponsorluğunda 28'inci kez kapılarını açtı
Dünyanın 5 büyük turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) açıldı.
İstanbul
Dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 5-7 Şubatta 28'inci kez İstanbul'da bir araya getirecek olan fuarın açılışı, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Genel Tanıtma Müdürü Timuçin Güler, KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker ve Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Turizm Bakanı Leticia Cecilla Gomez Hernandez'in katılımlarıyla gerçekleşti.
ICA Events tarafından Türkiye İş Bankası'nın ana sponsorluğunda düzenlenen EMITT Fuarı, sektör profesyonellerini ve seyahatseverleri 28'inci kez ağırlıyor. Türkiye'nin turizm ekosistemine önemli katkılar sunan fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, TÜROFED ve TTYD iş ortaklığında bir kez daha uluslararası turizm dünyasının buluşma noktası olacak.
Açılış töreninde konuşan EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın Emitt Fuarı'nın Türkiye'ye sağladığı faydaları dile getirdi.
Aydın, EMITT Fuarı'nın, 28 yıl önce ilk yola çıkışından bugüne değin, turizmin anlaşılarak tatil alışkanlıklarının geliştirilmesine büyük katkılar sağladığını ve sağlamaya da devam ettiğini belirterek, "Tatil kültürünü klasik tatil alışkanlıklarından sıyrılarak, deniz, kum, güneşin ötesinde, kültür turları, gastronomi turları, karavan tatilleri, ekstrem spor tatilleri, doğa tatilleri gibi dört mevsim yeni tatil seçenekleri sundu. Bütün bu imkanlarla birlikte yurt dışı tatil seçeneklerini de ulaşılabilir hale getirdi." dedi.
EMITT Fuarı'nın Türkiye'nin dünyada bir kültür turizmi rotası olmasını sağladığını vurgulayan Aydın, bununla birlikte yerli turizmi de zenginleştirdiğini söyledi.
Aydın, şunları kaydetti:
"EMITT Fuarı'nda Türkiye'nin farklı şehirlerle ve turistik yöreleri ile katılımları konusunda teşvik ettik. Bu şehirlerimizin ön plana çıkan turistik alanlarını, inanç merkezlerini, yemek kültürlerini aynı zamanda dünyanın son yıllarda çok ilgisini çeken arkeolojik kazıların devam ettiği alanlarımızı ve mimari zenginliklerimizi anlatıp turizm konularımızı genişleterek ziyaretçilere sunduk."
"Hem ülke dışında hem ülke içinde devasa bir sektör"
Açılıştan sonra AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, EMITT Fuarı'nın bu sene 28'inci kez düzenlendiğini belirterek, bu sene ana sponsor olarak katıldıklarını vurguladı.
Yılmaz, Türkiye'nin her tarafından, bütün turizm ekosistemi paydaşlarının katıldığı gibi Doğu Akdeniz'in tamamını da kapsadığı için uluslararası bir fuar olduğunu dile getirerek, "Aynı zamanda yerli yabancı bir çok turizmcinin burada 3 gün boyunca ciddi işbirliklerine sahne olacaklarını ben düşünüyorum. O yüzden çok keyifli ve güzel geçmesini diliyorum 3 gün boyunca." diye konuştu.
İş Bankası olarak kendilerinin turizm sektörüne ve hatta turizm ekosistemine ciddi bir odaklanma içerisinde olduklarını söyleyen Yılmaz, şu şekilde konuştu:
"Turizm sektörünün büyüklüğünden bahsetmek gerekmiyor. Turizm sektörü doğrudan 50 dolaylı olarak da 100'ün üzerinde sektöre aslında hitap eden bir sektör. Büyüklük anlamında bakıldığında da Türkiye gayri safi milli hasılasının yüzde 5'ini oluşturuyor. Döviz kazandırıcı hizmetler sektöründe olması da diğer ana unsurlarından bir tanesi. Dolayısıyla bu şekilde hem ülke dışında hem ülke içerisinde devasa bir sektör olduğunu, ülke kalkınmasına, ekonomisine ciddi anlamda katkı sunduğunu ve stratejik alanlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple de biz İş Bankası olarak tarihimiz boyunca, 100 yıllık tarihimiz boyunca stratejik öncelik arz eden, ülke ekonomisine destek verecek her tür işin içinde olmayı bir borç bildik biliyorsunuz. Bu sebeple biz de İş Bankası olarak turizm sektörüne katkıda bulunmayı bir borç buluyoruz kendimize."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.