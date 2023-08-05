Dolar
26.97
Euro
29.68
Altın
1,942.80
ETH/USDT
1,831.50
BTC/USDT
29,016.00
BIST 100
7,400.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan’ın Tercan ilçesinde halka hitap ediyor.
logo
Ekonomi

Elektrik santrallerine 460 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 43 elektrik üretim santraline haziran ayı için yaklaşık 460 milyon lira kapasite ödemesi yapacak.

Gökçe Topbaş  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Elektrik santrallerine 460 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Ankara

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 50 santralden 43'üne haziran ayı için toplam 459 milyon 886 bin 378 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 30 milyon 468 bin 70 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi'ne yapılacak.

Bu şirketi, 21 milyon 669 bin 504 lirayla İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi izleyecek.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valisi Gül: İstanbul genelinde yüzde 9 ila yüzde 11 arasında suçlarda düşüş var
Kurban hissesi yerine bozuk et ve salam dağıtıldığı iddiasına 3 bin 660'ar yıla kadar hapis istemi
İnternetten satılan gezi tekneleri ve kişisel deniz araçlarına piyasa gözetimi uygulanacak
Mardin'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'de makilik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Elektrik santrallerine 460 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Elektrik santrallerine 460 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Niğde'de yılda 300 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak GES üretime hazırlanıyor

Lisanssız elektrik üretim başvuruları ekim itibarıyla elektronik ortamda alınacak

Elektrik üretimi mayısta yüzde 2,61 arttı

Elektrik üretimi mayısta yüzde 2,61 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet