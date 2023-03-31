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Ekonomi

Elektrik santrallerine 223 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 44 elektrik üretim santraline şubat ayı için 223 milyon 228 bin 954 lira kapasite ödemesi yapacak.

Gökçe Topbaş  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
Elektrik santrallerine 223 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

Ankara

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 51 santralden 44'üne şubat ayı için toplam 223 milyon 228 bin 954 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 18 milyon 85 bin 966 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketine yapılacak. Bu şirketi, 17 milyon 23 bin 228 lirayla İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketi izleyecek.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

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