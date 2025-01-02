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Ekonomi

Elektrik santrallerine 1,7 milyar liralık kapasite mekanizması desteği

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 37 elektrik üretim santraline kasım ayı için 1 milyar 738 milyon 82 bin 945 lira kapasite ödemesi yapacak.

Gökçe Topbaş  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Elektrik santrallerine 1,7 milyar liralık kapasite mekanizması desteği

Ankara

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 43 santralden 37'sine kasım için toplam 1 milyar 738 milyon 82 bin 945 lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde 131 milyon 116 bin 853 lirayla en yüksek ödeme Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ'ye yapılacak.

Bu şirketi, 121 milyon 665 bin 806 lirayla Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi izledi.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.​​​​​​​

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