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Ekonomi

Ekonomik faaliyetler, 2021'de fiziksel enerjinin varış yerleri itibarıyla en büyük payı aldı

Ekonomik faaliyetler, 2021'de fiziksel enerjinin varış yerleri itibarıyla yüzde 53,3 ile en büyük payı aldı.

Ebru Şengül Cevrioğlu  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Ekonomik faaliyetler, 2021'de fiziksel enerjinin varış yerleri itibarıyla en büyük payı aldı

Ankara

2017-2021 dönemine ait fiziksel enerji arz ve kullanım istatistiklerinin sunulduğu "Enerji Hesapları" çalışması, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanan Enerji Denge Tabloları esas alınarak ilk kez yayımlandı.

Buna göre, toplam enerji akışları 19 bin 184 petajul olarak hesaplanırken, enerji ürünleri, 2021 yılında toplam fiziksel enerjinin kaynakları içerisinde yüzde 53,3 ile en büyük paya sahip oldu.

Ekonomik faaliyetler ve hane halkları tarafından üretim, tüketim ve stok süreci sonucunda doğaya atılan, boşaltılan veya yayılan katı, sıvı ve gaz maddeler olarak tanımlanan enerji artıklarının payı yüzde 36,8 olurken, doğal enerji girdilerinin payı ise yüzde 9,9 olarak hesaplandı.

Ekonomik faaliyetler içerisinde en büyük pay yüzde 41,5 ile imalat sanayinin

Ekonomik faaliyetler, 2021'de fiziksel enerjinin varış yerleri itibarıyla yüzde 53 ile en büyük payı aldı. Nihai enerji tüketicisi olan hane halklarının oranı ise yüzde 8,8 olarak hesaplandı.

Ekonomik faaliyetler içerisinde ise en büyük pay yüzde 41,5 ile imalat sanayinin oldu. Bunu, yüzde 30,6 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 13,5 ile ticaret, hizmetler ve kamu, yüzde 9,7 ile madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 3,1 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık, yüzde 1,3 ile inşaat ve yüzde 0,3 ile su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri takip etti.

Enerji ürünlerinin nihai kullanımı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 5 bin 560 petajul oldu. Nihai enerji kullanımında en büyük payı yüzde 34,7 ile imalat sanayi aldı. Hane halklarının payı ise yüzde 30,4 olurken, ticaret, hizmetler ve kamu sektörünün payı yüzde 24,4 olarak gerçekleşti.

Enerji ürünlerinin nihai kullanımında en çok petrol ürünleri tüketildi

Enerji ürünlerinin nihai kullanımında 2021'de petrol ürünleri yüzde 39,3 ile ilk sırayı aldı. Petrol ürünlerini sırasıyla, yüzde 22,8 ile doğal gaz, yüzde 21,5 ile elektrik, yüzde 10 ile kömür ürünleri, yüzde 5,2 ile ısı ve yüzde 1,2 ile diğer ürünler takip etti.

Hane halklarının amaca göre nihai enerji tüketimine bakıldığında, en büyük payı yüzde 47,1 ile su ısıtma dahil alan ısıtma/soğutma aldı. Bunu, yüzde 35,2 payla ulaştırma ve yüzde 17,7 payla aydınlatma, pişirme ve ev aletleri tüketimini kapsayan diğer tüketimler takip etti.

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