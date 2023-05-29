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Ekonomi

Edirne'de binlerce dönüm araziyi sulayacak Çömlekköy Barajı ekonomiye katkı sağlayacak

Edirne'de 56 bin 500 dönüm araziyi suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı bölge ekonomisine katkı sağlayacak.

Gökhan Zobar  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Edirne'de binlerce dönüm araziyi sulayacak Çömlekköy Barajı ekonomiye katkı sağlayacak Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Çeltik, ayçiçeği ve buğday üretiminde ağırlığı olan Edirne'de, merkez ve Lalapaşa ilçesine bağlı 11 köyün yararlanacağı Çömlekköy Barajı ve Sulaması Projesi'yle sulu tarımın daha geniş alana yayılması hedefleniyor.

Projenin ihalesi 6 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, sulama imkanlarının genişlemesiyle tarımdan elde edilen gelirin artacağını söyledi.

Çömlekköy Barajı'nın tamamlanmasıyla binlerce dönüm toprağın suyla buluşacağını belirten Arabacı, şöyle devam etti:

"Barajın ihalesi hayırlısıyla 6 Haziran'da yapılacak. İnşallah ihaleyle birlikte yapımı başlar ve o bölgedeki üreticilerimizi de suyla buluştururuz. Baraj sayesinde kuraklıktan çok söz etmiyor olacağız. Kurak dönemlerde barajdan yapılacak sulamayla sıkıntı yaşamayız. Biz üreticiler olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve üretmeye çalışıyoruz. İnşallah devletimizin de desteğiyle daha iyi olacağına inanıyorum."

Nehir kenarındaki üreticiler de faydalanacak

Arabacı, Edirneli üreticilerin yüksek kaliteli ve verimli ürünler yetiştirmek için çalıştığını vurguladı.

Barajın tamamlanmasıyla bazı dönemlerde kuraklığa bağlı yaşanan sorunların önüne geçileceğini anlatan Arabacı, şunları kaydetti:

"Bulgaristan sınırından merkez ilçeye kadar olan kısımda 11 köyü sulama altına alıyor. Ciddi bir katkısı olacak. Bu barajda doluluk oranı yüksek olduğu dönemlerde nehirlere su takviyesi yapılabilecek. Bilindiği gibi bölgemizde yoğun bir çeltik üretimi var. Bu yılın başında yaşadığımız kuraklık nedeniyle çeltik üreticileri ekim konusunda endişeliydi. Yağışlar sayesinde bu endişe ortadan kalktı. Tabii baraj projesi hayata geçirildiğinde oradan nehre su salıp bu sıkıntı da ortadan kalkacak. Sadece Tunca Nehri kenarındaki üreticiler değil aşağıda Meriç Nehri kenarında üretim yapan üreticiler de bundan faydalanacak."

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