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Ekonomi

ECB tutanakları üyelerin artan belirsizliğe karşı temkinli kalarak faizleri düşürdüğünü ortaya koydu

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Haziran 2025 para politikası toplantı tutanakları, Yönetim Konseyi üyelerinin temkinli kalarak, parasal koşulların gereğinden fazla sıkılaşmasını önlemek için faizleri indirdiklerini ortaya koydu.

Bahattin Gönültaş  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
ECB tutanakları üyelerin artan belirsizliğe karşı temkinli kalarak faizleri düşürdüğünü ortaya koydu

Berlin

ECB Yönetim Konseyinin Frankfurt'ta 3-5 Haziran 2025'te düzenlediği para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

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Tutanaklar, Yönetim Konseyi üyelerinin ticaret gerilimleriyle artan belirsizliğe karşı temkinli kalarak, parasal koşulların gereğinden fazla sıkılaşmasını önlemek için faizleri indirdiklerini ortaya koydu.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin bulunduğu tutanaklarda, üyelerin Avro Bölgesi'nde kısa vadeli geçici enflasyon düşüşünün gözden geçirilmesini belirttikleri görüldü.

Enflasyon üzerindeki aşağı yönlü baskının enerji fiyatlarının daha da düşmesi ve avronun daha güçlü bir şekilde değer kazanmasından kaynaklanabileceği tutanaklarda yer aldı.

Ekonomik büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiği ifade edilen tutanaklarda, "Başlıca aşağı yönlü riskler arasında, ihracatı azaltarak ve yatırım ve tüketimi aşağı çekerek Avro Bölgesi büyümesini düşürebilecek küresel ticaret gerilimlerinde ve buna bağlı belirsizliklerde olası bir tırmanma yer almaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

Tutanaklarda, ticaret gerilimleri ve artan belirsizliğin ekonomik görünümü gölgelediği aktarılarak, yüksek ticaret belirsizliğinin muhtemelen bir süre daha devam edeceği ve genişleyip yoğunlaşabileceği ifade edildi.

Avro mart başından beri dolara karşı değer kazanırken, ECB’nin tutanaklarında daha yüksek gümrük tarifeleri ve avronun son dönemde değer kazanmasının ihracat üzerinde baskı oluşturacağı aktarıldı.

Bu arada, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon haziranda yüzde 2 oldu.

Öte yandan, ECB, 5 Haziran'da piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime gitmişti. Banka mevduat faiz oranını yüzde 2,25'ten yüzde 2'ye düşürmüştü.

Bir sonraki faiz toplantısını 24 Temmuz'da gerçekleştirecek olan bankanın, mevduat faiz oranını yüzde 2'de sabit bırakması bekleniyor.

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