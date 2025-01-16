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Ekonomi

ECB tutanakları, üyelerin 2025’te daha fazla faiz indirimi niyetinde olduğunu ortaya koydu

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Aralık 2024 para politikası toplantı tutanakları, ECB’nin bu yıl daha fazla politika gevşemesi niyetinde olduğunu ortaya koydu.

Bahattin Gönültaş  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
ECB tutanakları, üyelerin 2025’te daha fazla faiz indirimi niyetinde olduğunu ortaya koydu

Berlin

ECB Yönetim Konseyi'nin 11-12 Aralık 2024’te Frankfurt'ta düzenlediği ve geçen yılın dördüncü faiz indirimine giderek mevduat faiz oranını, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 25’er baz puan indirme kararı aldığı para politikası toplantısının tutanakları yayınlandı.

Konsey üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, ECB'nin mevcut belirsizlikler göz önüne alındığında daha fazla politika gevşemesi konusunda temkinli yaklaşımı ortaya kondu.

Tutanaklarda, "Bununla birlikte, önümüzdeki birkaç ay ve çeyrekte enflasyona ilişkin temel öngörü teyit edilirse, politika kısıtlayıcılığının kademeli olarak azaltılması uygun görülmüştür." ifadeleri yer aldı.

Para politikasıyla enflasyonla mücadele sürecinin yolunda gittiği ve konsey üyelerinin enflasyonun 2025'in ilk yarısında hedefe döneceğine dair artan güvenlerini ifade ettikleri tutanaklarda yer aldı.

Öte yandan ECB, 12 Aralık'ta, piyasa beklentileri doğrultusunda zayıflayan ekonomiye karşı dördüncü faiz indirimine giderek, üç temel politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Banka, mevduat faiz oranını yüzde 3,25'ten 3'e indirmişti.

ECB'nin bir sonraki faiz toplantısı ise 30 Ocak'ta yapılacak. Piyasalar, bu toplantıda 25 baz puanlık faiz indirimi daha bekliyor.

Bu arada, son haftalarda ECB'nin önde gelen temsilcileri, azalan enflasyon riskleri ve zayıf ekonomi göz önüne alındığında bu yıl daha fazla faiz indirimi sinyali vermişti.

Öte yandan, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde Kasım 2024'te yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, Aralık 2024'te yüzde 2,4'e çıktı.

ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.

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