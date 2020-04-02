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Ekonomi

ECB para politikası stratejisini Kovid-19 nedeniyle 6 ay erteledi

Avrupa Merkez Bankası, 2003'ten bu yana ilk kez yapılacak, bankanın ana hedefinin ve buna ulaşılmasını sağlayacak araçların yeniden belirlenmesini amaçlayan stratejik gözden geçirmenin Kovid-19 salgını nedeniyle 6 ay ertelendiğini duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 02.04.2020
ECB para politikası stratejisini Kovid-19 nedeniyle 6 ay erteledi

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Merkez Bankasından (ECB) yapılan açıklamada, mevcut durumda ECB ve Eurosystem'in ulusal merkez bankalarının çalışanlarının, Kovid-19 pandemisinin oluşturduğu zorluklara odaklandığı vurgulanarak, stratejik gözden geçirmenin tamamlanmasının 2020'nin sonundan 2021'in ortasına ertelendiği bildirildi. 

Yılın ilk yarısında yapılması planlan ECB ve Eurosystem'in ulusal merkez bankalarının dinleme etkinliklerinin de yılın ikinci yarısına ertelendiği belirtilen açıklamada, Portekiz'in Sintra şehrinde düzenlenecek ECB'nin yıllık merkez bankacılığı forumunun ise 10-12 Kasım 2020'ye ertelendiği kaydedildi.

ECB tarafından 2003'ten bu yana ilk kez yapılacak, bankanın ana hedefinin ve buna ulaşılmasını sağlayacak araçların yeniden belirlenmesini amaçlayan stratejik gözden geçirme, "fiyat istikrarının, para politikası araç setinin, ekonomik ve parasal analizlerin ve iletişim uygulamalarının nicel formülasyonunu" kapsıyor.

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