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Ekonomi

ECB: Dijital avroda karar 2023 güz dönemindeki değerlendirme sonucu verilecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu'nun dijital avronun oluşturulmasında bir sonraki aşamaya geçilmesi ile ilgili kararının bu yılın güz döneminde verilmesinin planlandığı bildirildi.

Gökhan Kurtaran  | 24.04.2023 - Güncelleme : 24.04.2023
ECB: Dijital avroda karar 2023 güz dönemindeki değerlendirme sonucu verilecek

Londra

Avrupa Merkez Bankası (ECB), "Dijital Avronun Araştırma Aşamasındaki İlerleme" başlıklı üçüncü raporunu yayımladı.

Dijital avronun oluşturulması amacıyla araştırmaların ve çalışmaların devam ettiği belirtilen raporda, AB Komisyonu'nun dijital avronun yürürlüğe sokulması halinde uygulanacak denetim mekanizmasını önerge olarak bu yılın ikinci çeyreğinde sunmayı planladığı bildirildi.

Raporda, dijital avronun oluşturulması amacıyla ECB'nin, yasama sürecinden kaynaklanabilecek olası gerekli düzenlemeleri yapacağı kaydedildi.

Dijital avronun ilk etapta Avro Bölgesi üyesi ülkelerin kullanımına sunulmasının planlandığı belirtilen raporda, Avro Bölgesi'nde hesabı olma şartıyla Avro Bölgesi dışındaki kullanıcıların da dijital avroya ulaşabileceği bildirildi.

Dijital avronun diğer para birimlerine çevrilebilmesinin merkez bankası ve dijital para birimi arasında yeni bir sistemin kurulmasına ihtiyaç duyacağı aktarılan raporda, "Öncelik, Avro Bölgesi kullanıcılarının ihtiyaçlarına hizmet eden dijital bir avronun oluşturulmasıdır." denildi.

Bankanın dijital avronun oluşturulması amacıyla tüm tasarım seçeneklerini değerlendirdiği, gelecek aylarda konunun tüm paydaşlarla görüşülmesinin planlandığı belirtilen raporda, ECB Yönetim Kurulu'nun, dijital avronun oluşturulmasında bir sonraki aşamaya geçilmesi ile ilgili kararının bu yılın güz döneminde verilmesinin planlandığı bildirildi.

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