Dolar
14.69
Euro
16.57
Altın
1,769.39
ETH/USDT
3,847.10
BTC/USDT
48,095.00
BIST 100
2,169.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Çevre

AB, çevreye karşı işlenen suçlara sert cezalar uygulayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, çevreyle ilgili bir suçun herhangi bir kişinin ölümüne veya ciddi şekilde yaralanmasına neden olması halinde sorumlulara en az 10 yıl hapis cezası verecek.

Ata Ufuk Şeker   | 15.12.2021
AB, çevreye karşı işlenen suçlara sert cezalar uygulayacak

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB), yasa dışı kereste ticareti, gemi geri dönüşümü veya su kullanımı gibi yeni çevre suçları belirlemeye ve bunlara karşı sert cezalar uygulamaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda ceza hukukunun çevreyi koruma amacına hizmet etmesini sağlamayı hedefleyen yeni düzenleme teklifini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde çevreyi korumak için etkili yeni tedbirler alınacak.

Çevreye yönelik yeni bazı yeni suçlar tanımlanacak. Çevresel suçların ceza hukukundaki mevcut tanımları netleştirilecek.

Yasa dışı kereste ticareti, gemi geri dönüşümü veya su kullanımı gibi çeşitli yeni AB çevre suçları belirlenecek. Bu suçlara karşı AB ülkelerinde uygulanacak asgari cezalar tespit edilecek.

Çevreyle ilgili bir suçun herhangi bir kişinin ölümüne veya ciddi şekilde yaralanmasına neden olması halinde üye ülkeler, sorumlulara en az 10 yıl hapis cezası uygulayacak.

Bazı çevre suçlarına karşı doğanın restorasyonu, kamu finansmanına ve ihalelerine erişim yasağı ile idari izinlerin iptali gibi yeni cezalar getirilecek.

Ayrıca, ülkeler arasında iş birliği artırılarak sınır ötesi çevre suçlarının soruşturulması ve takibi daha etkili hale getirilecek.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin onayı gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa İlaç Ajansı: Johnson and Johnson aşısının takviye dozu 2 ay sonra verilebilir
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları bir haftada 61 ilde azaldı, 20 ilde arttı
Kovid-19'un Omicron varyantı Avrupa ülkelerini yeni önlemler almaya zorladı
Kovid-19'un Omicron varyantı Balkanlar'a da sıçradı
Kovid-19'un erkeklerde daha ölümcül seyrettiği İzmir'deki araştırmaya da yansıdı

Benzer haberler

AB, çevreye karşı işlenen suçlara sert cezalar uygulayacak

AB, çevreye karşı işlenen suçlara sert cezalar uygulayacak

Avrupa İlaç Ajansı: Johnson and Johnson aşısının takviye dozu 2 ay sonra verilebilir

AB: 6 aydır Rusya'ya karşı yaptırım seçeneklerini değerlendiriyoruz ve hazırız

AB: Azerbaycan ve Ermenistan demir yolu hatları konusunda anlaştı

AB: Azerbaycan ve Ermenistan demir yolu hatları konusunda anlaştı
AB: Türkiye ile ortak çıkar alanlarında iş birliği yapmaya kararlıyız

AB: Türkiye ile ortak çıkar alanlarında iş birliği yapmaya kararlıyız
İtalya'da Kovid-19'a yönelik OHAL üç ay daha uzatıldı

İtalya'da Kovid-19'a yönelik OHAL üç ay daha uzatıldı