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Ekonomi

Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2025 yılı için 68,4 milyar liralık bütçe

Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2025 yılı bütçesinden alacağı pay 68 milyar 362 milyon 485 bin lira olarak belirlendi.

Arife Yıldız Ünal  | 18.10.2024 - Güncelleme : 18.10.2024
Düzenleyici ve denetleyici kurumlara 2025 yılı için 68,4 milyar liralık bütçe

Ankara

AA muhabirinin, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgiye göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için ayrılan pay belli oldu.

Bu kapsamda söz konusu kuruluşlara toplam 68 milyar 362 milyon 485 bin lira ödenek tahsis edildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 47 milyar 729 milyon liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.

Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) 7 milyar 263 milyon 100 bin lira, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 2 milyar 500 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 2 milyar 243 milyon 803 bin lira, Nükleer Düzenleme Kurumuna 1 milyar 965 milyon 515 bin lira, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 1 milyar 919 milyon 952 bin lira, Kamu İhale Kurumuna (KİK) 1 milyar 800 milyon lira, Rekabet Kurumuna 1 milyar 278 milyon 253 bin lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna 625 milyon lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna 536 milyon 250 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna 501 milyon 612 bin lira kaynak sağlanacak.

2025 yılı için düzenleyici ve denetleyici kurumlara bütçeden ayrılan paylar şöyle:

KURUMLARTOPLAM (TL)
RTÜK1.919.952.000
BTK47.729.000.000
SPK2.500.000.000
BDDK7.263.100.000
EPDK2.243.803.000
KİK1.800.000.000
Rekabet Kurumu1.278.253.000
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu501.612.000
Kişisel Verileri Koruma Kurumu536.250.000
Nükleer Düzenleme Kurumu1.965.515.000
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu625.000.000
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Toplamı68.362.485.000


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