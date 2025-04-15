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Dört kuşaktır arıcılık yapan ailesinin üretimine devletten aldığı destekle katkı sunacak

Siirt'te yaşayan 28 yaşındaki Ahmet Akın, dört kuşaktır arıcılık yapan ailesinin üretimine devletten aldığı destekle katkı sunacak.

Mehmet Niyazi Deniz  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Dört kuşaktır arıcılık yapan ailesinin üretimine devletten aldığı destekle katkı sunacak Fotoğraf: Mehmet Niyazi Deniz/AA

Siirt

Lisans mezunu Akın, ailesinin 4 kuşaktır sürdürdüğü arıcılığa merak sarınca geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programına başvurdu.

Başvurusu onaylanan, arı yetiştiriciliği eğitimine de katılan Akın'a sertifikanın yanı sıra 400 polen tuzaklı boş kovan ve makine ekipman desteği verildi.

Pervari'nin 2047 rakımlı Çemikare Yaylası'nda arıcılığa başlayan Akın, organik bal üreterek aile mesleğini sürdürüyor.

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"Bu işi aşkla yapıyoruz"

Ahmet Akın, AA muhabirine, devletten aldığı destekle ata mesleği arıcılık yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Babası ve ağabeyiyle birlikte organik bal ürettiğini ifade eden Akın, "Üniversiteden mezun olduktan sonra 4 kuşaktır devam eden dede mesleğimiz arıcılığa merak sardım. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programını duymuşum. Hibe destek için başvurdum. Daha sonra proje miktarı olan 1 milyon 122 bin liranın yüzde 50 hibe desteğiyle bu işe başladım. Burada hem fenni arıcılık hem de Pervari yöresine özgü 'sepet örme kara kovan balı' üretiyoruz." dedi.

Kovanları yazın Çemikare Yaylası'na kışın da Siirt merkezdeki Kezer bölgesine bıraktıklarını anlatan Akın, florası zengin olan bölgenin organik bal üretimi için de çok ideal olduğunu kaydetti.

Herkese devlet desteklerinden yararlanmaları tavsiyesinde bulunan Akın, "Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Bu teşvik programlarının devam etmesini istiyoruz. Bu işi aşkla yapıyoruz. Arıcılık bizim mesleğimiz. Devletin verdiği destekler daha da teşvik edici oluyor. Arıcılığa merakı olanlar var. Onlara da tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Kovan sayısını 2 katına çıkarmayı planlıyor

Akın, bal ve arı ürünlerine yoğun rağbet olduğunu dile getirerek, bu talebi karşılamak için kendi markalarıyla organik üretim yapmayı amaçladığını belirtti.

İşini büyütmek istediğini anlatan Akın, "Hedefim 400 kovanı 800 kovana çıkartmak." dedi.

"Dünyaya açılmayı hedefliyoruz"

Ahmet Akın'ın ağabeyi Devran Akın da babasıyla 30 yıldır arıcılık yaptığını anlatarak, kardeşinin de bal üretimine başladığını belirtti.

Ailece bu işi yapmanın kendilerine heyecan verdiğini dile getiren Akın, şunları söyledi:

"Ben de iki üniversite bitirdim ancak dedemin babası, dedem, babam ve bizler 4. kuşak olarak bu işi yapıyoruz. Pervari balına İstanbul, İzmir ve Ankara ile Avrupa'dan talep söz konusu. Türkiye'nin dört bir yanına bal gönderiyoruz. Destek alabilirsek balın yanı sıra arı sütü, polen, propolis ve arı zehri üretmeyi de düşünüyoruz. Kardeşim Ahmet ile bu işi sürdüreceğiz. Avrupa hatta dünyaya açılmayı hedefliyoruz."

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Sait Ertaş da girişimci Ahmet Akın'ın sağlanan bu destek sayesinde kendisi gibi üniversite mezunu olan ağabeyi ile arıcılığı sürdürdüğünü, iki kardeşin fenni kovanın yanı sıra geleneksel sepet kovanı üretimi de yaptıklarını belirtti.

​​​​​​​Ertaş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında geçen yıl 62 milyon lira tutarındaki 52 projeye 31 milyon lira hibe destek sağlandığını kaydetti.


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