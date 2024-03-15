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Ekonomi

Doğu Karadeniz'den 32 milyon 347 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı yapıldı

Doğu Karadeniz'den 2024'ün ilk iki aylık döneminde 27 ülkeye 32 milyon 347 bin 502 dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirildi.

Hakan Burak Altunöz  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Doğu Karadeniz'den 32 milyon 347 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı yapıldı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeden en fazla ihracat yapılan ülkelerin Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Almanya olduğunu, dış satımın yüzde 57'lik kısmının Rusya Federasyonu'na gerçekleştirildiğini belirtti.

Kalyoncu, ocak-şubat dönemindeki ihracata yönelik, "Doğu Karadeniz'den 27 ülkeye 68 bin 987 ton karşılığında 32 milyon 347 bin 502 dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Yaş meyve ve sebze ihracatında enflasyon oranlarına bağlı olarak girdi fiyatları ile işçilik ücretlerinde yüksek oranlı artış yaşandığını aktaran Kalyoncu, bazı ülkelerdeki geleneksel müşterilere rekabetçi fiyat sunulamadığını bildirdi.

Kalyoncu, ihraç edilecek ürünlere yönelik kontrolün hasat aşamasında tarla, sera ve bahçelerde yapılması gerektiğini savunarak, "Ülkemiz için stratejik sektör olması yanı sıra alt sektörlerle birlikte en çok istihdamı sağlayan tarım sektörünün, bütün ülkeler tarafından önemine binaen hassasiyetle korunduğu bu çerçevede de ihracatın daha da artabilmesi için ihracatçıya rekabet imkanı kazandıracak uygulamalar ihdas edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya genelinde en büyük tehdidin küresel ısınmanın tarım sektörü üzerindeki üretim kayıpları olduğuna işaret eden Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Şimdiden tarım sektörüne pozitif ayrımcılık uygulayan politikaların ihdas edilmesi, yaş meyve sebze üretimini daha da teşvik edecek politika ve destekleme modellerinin uygulanması yanında, kamunun sadece ihracatçıdan para almak için ihdas ettiği gereksiz bürokratik uygulamaların ortadan kaldırılmasını, güvene dayalı ve günümüz teknolojik imkanları ölçeğinde uygulamalar tesis edilmesini talep ediyoruz. Üretici ve ihracatçıyı gereksiz bürokratik uygulamalarla mağdur etme yerine nüfusu bitme aşamasına gelen ve hiçbir üretimin yapılmadığı köylerin yeniden cazip hale getirilmesini sağlayacak politikaların ortaya konması, üretim için köye dönüşü teşvik edici destek enstrümanlarının ivedilikle hayata geçirilmesi gerekiyor."


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