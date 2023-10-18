Dolar
28.01
Euro
29.59
Altın
1,943.42
ETH/USDT
1,574.80
BTC/USDT
28,350.00
BIST 100
7,966.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde İsrail'in Filistin'de yaptığı saldırılarda yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldırıyor İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Sınır kenti Sderot'tan yayındayız İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılarda yaşamını yitirenler için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılınıyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi nden yayındayız
logo
Ekonomi

Destekleme projeleriyle 2028'e kadar 7 bin 500 kilometre köy yolu yapılacak

Kırsal kalkınma hedefleri çerçevesinde köylerde içme suyu tesisi yapılan ve yenilenen ünite sayısının 78 bin 40'tan, 2028'e kadar, 84 bin 985'e çıkarılması hedefleniyor.

Enes Duran  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Destekleme projeleriyle 2028'e kadar 7 bin 500 kilometre köy yolu yapılacak

Ankara

Kırsal kalkınma hedefleri kapsamında, Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ve Büyükşehirlerin Kırsal Altyapısı Projesi (KIRDES) kapsamında bu yıla kadar yapılan 137 bin 80 kilometrelik köy yolu uzunluğunun 2028'de 144 bin 580 kilometreye çıkarılması hedefleniyor.

AA muhabirinin 12. Kalkınma Planı'ndan (2024-2028) yaptığı derlemeye göre, kırsal kalkınmayla, kırsal kesimde üretken iş gücü oluşturularak ekonominin canlandırılması, sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminin sağlanması ve yaşam kalitesinin artırılması suretiyle nüfusun kırsalda tutundurulması amaçlanıyor.

Belirlenen amaç doğrultusunda var olan plan ve stratejiler, gelecek 5 yıl içinde kırsal bölgelere can suyu olacak. Bu kapsamda, yöreye ve mekana özgü özellikler dikkate alınarak ve kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılması için kamu hizmet sunumu iyileştirilecek.

Köylerin mahalli müşterek nitelikli altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik; büyükşehir olmayan iller için KÖYDES, büyükşehir belediyesi bulunan illerde köy, beldeden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde ise KIRDES kapsamında, kaliteli ve erişilebilir yol ağı, içme suyu, atık su tesisi, küçük sulama tesisi yapım işleri için finansal destek sağlanacak.

KÖYDES ve KIRDES kapsamında bu yıla kadar yapılan 137 bin 80 kilometre köy yolu uzunluğunun, 2028'de 144 bin 580 kilometreye çıkarılması planlanıyor.

Ayrıca kırsal kalkınma hedefleri çerçevesinde köylerde içme suyu tesisi yapılan ve yenilenen ünite sayısının 78 bin 40'tan, 2028'e kadar, 84 bin 985'e çıkarılması hedefleniyor.

Ekonomik faaliyetlerin gelişmesi için destek verilecek

Kırsalda nüfus kaybını önlemek ve tersine göçü sağlamak için sağlık, eğitim ve ekonomiye yönelik adımlara ağırlık verilecek, kırsal alanların çekiciliği artırılacak. Bu çerçevede, kırsal nüfusun, nitelikli sağlık hizmetleri ile başta yaygın eğitim olmak üzere tüm eğitim hizmetlerine erişimi artırılacak.

Kırsalda yoksulluğun azaltılması amacıyla ölçek ve dayanışma ekonomisine önem verilerek, üretici örgütleri, sektörel işbirliği, satış ve pazarlama, üretim teknikleri, finansman ve mevzuat gibi konulardaki eğitimlerle desteklenecek.

Kırsalda üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ve kooperatifçiliğin etkinleştirilmesi için ilgili mevzuat iyileştirilecek.

Söz konusu bölgelerdeki mahalle, köy ve orman köylerinin sürdürülebilir geçim kaynaklarının oluşturulması amacıyla aile işletmelerine yönelik destekler geliştirilecek.

"Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi" hazırlanacak

Sosyal ve fiziki altyapının iyileştirilmesi, çevre ve doğal kaynakların korunması politikanın çerçevesinin oluşturulması hedefi doğrultusunda, gelecek 5 yıla ilişkin, "Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi" hazırlanacak. Bu çerçevede, kırsal kalkınma destekleri çiftçi ve üretkenlik odaklı programlanacak, uygulanan farklı destekler arasında koordinasyon sağlanarak uygulamada tamamlayıcılık ve etkinlik artırılacak.

Kırsal desteklerde verimliliğin artırılması, mükerrer uygulamaların önüne geçilmesi ve şeffaflığın sağlanması için etki analizleri yapılacak. Destek programları arasında bütünlük sağlanmasına yönelik uygulama usulleri iyileştirilecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki gösterilerde 63 kişi yaralandı
Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Al, İsrail'in Gazze'de beyaz fosfor kullandığını gösteren delilleri AA'ya değerlendirdi
Malatya'da kentsel dönüşümle inşa edilen konutlarda yaşam başladı
Ulaşım altyapısına "afet tasarımı" rötuşu geliyor

Benzer haberler

Destekleme projeleriyle 2028'e kadar 7 bin 500 kilometre köy yolu yapılacak

Destekleme projeleriyle 2028'e kadar 7 bin 500 kilometre köy yolu yapılacak

TOKİ, 5 yılda 500 bin sosyal konut yapacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet