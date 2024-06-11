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Ekonomi

D-8 Gayriresmi Ticaret Bakanları Konseyi Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi

Toplantıda, üye ülkeler arasındaki ticarette tarifelerin düşürülmesi, tarife dışı engellerin kaldırılması ve geliştirilmesi, ortak yatırımların artırılması ve yeşil ekonomi inisiyatiflerine ağırlık verilmesi kararı alındı.

Ergin Garip  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
D-8 Gayriresmi Ticaret Bakanları Konseyi Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Gelişen 8 Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (D-8) üyesi ülkelerin ticaret bakanları, gelecek dönem ticaret gündemini değerlendirmek üzere İstanbul'da bir araya geldi.

"İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Ticaret Müzakereleri Komitesi 3. Bakanlar Toplantısı" kapsamında, Türkiye’nin önerisi üzerine bir araya gelen Türkiye, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya ve Pakistan'ın ticaret bakanları gündemi değerlendirdi.

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, toplantıda, üye ülkeler arasındaki ticarette tarifelerin düşürülmesi, tarife dışı engellerin kaldırılması ve geliştirilmesi, ortak yatırımların artırılması ve yeşil ekonomi inisiyatiflerine ağırlık verilmesi kararı alındı.

Gıda güvenliğini sağlamak ve D-8 ülkelerini bir merkez haline getirmek üzere bir tohum bankasının kurulmasına karar verilen toplantıda, D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında e-ticaret, hizmetler ticareti, fikri mülkiyet hakları ve yatırımların kolaylaştırılması konuları öncelikledirildi.

Türkiye, toplantıda, söz konusu anlaşmanın kapsamının, anılan hususların yanı sıra ticaretin kolaylaştırılması ve diğer yeni konularla geliştirilmesi için ortak bir çalışma yapılmasını önerdi. Bu öneri kabul edildi.

Öte yandan, "anlaşma ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüne yönelik mekanizmaya dair protokol" bakanlar tarafından imzalandı.

"Teşkilat içi ticaret oranının yüzde 10'a çıkarılması hedefi teyit edildi"

Toplantıda alınan karara göre, Türkiye, D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın uygulanması konusunda gümrük personelinin eğitilmesi hususunda kapasite artırımına katkıda bulunacak.

D-8 ülkeleri arasında barter ticaret sisteminin kurulması amacıyla temmuz ayının ilk haftasında üye ülkelerin merkez bankaları, ihracat teşvik kurumları, Eximbank temsilcileri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları temsilcilerinin katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlenecek.

Gayri safi yurt içi hasılası 4 trilyon dolar, toplam ihracatı 1,5 trilyon dolar, kendi arasındaki ticaret hacmi ise 110 milyar dolara yaklaşan D-8 ülkelerinin teşkilat içi ticaret oranının yüzde 10’a çıkartılması hedefi teyit edildi. Bu doğrultuda, Tercihli Ticaret Anlaşması dahil tüm imkanların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiği ele alındı.

Öte yandan, bütün üye ülkeler toplantıda Filistin'e tam desteğini ifade etti.

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