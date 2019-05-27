Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.79
Dolar
6.06
BIST 100
85,984.29
Altın
1,286.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'de açmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Aşan, İstanbul'u finansal hub haline getirmek istediklerini belirterek, "İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedefliyoruz." dedi.

Murat Birinci   | 27.05.2019
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'de açmayı hedefliyoruz

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk oldu.

İstanbul'u finansal hub haline getirmek istediklerini, İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedeflediklerini ifade eden Aşan, "İstanbul Finans Merkezi için Orta Doğu ve Londra'dan ciddi talep var." dedi.

İstanbul Finans Merkezi'nin ikinci ayağını fintech'lerin oluşturacağına işaret eden Aşan, şöyle konuştu:

"İFM'nin çok büyük bir kısmını fintech'ler ile doldurmak istiyoruz. İnşallah çok büyük bir finans teknoparkı kuracağız, içini mümkün olduğunca startup'lar ile dolduracağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de AP seçimlerinde Brexit karşıtları öne geçti
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu
İran-ABD gerilimi: Jeo-ekonomik bakış
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan AA Finans Masası'na konuk olacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan AA Finans Masası'na konuk olacak