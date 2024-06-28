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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkarılmasına ilişkin, "Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış oldukları eylem planı sayesinde, Türkiye'nin bugün gri listeden çıktığını belirtti.

Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların, Türkiye'nin finansal sistemine olan güveninin daha da güçlendiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır. Türkiye'nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır. Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz."

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