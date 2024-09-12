Dolar
33.90
Euro
37.44
Altın
2,547.81
ETH/USDT
2,333.10
BTC/USDT
57,895.00
BIST 100
9,521.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye'ye yatırım planları sorunsuz devam ediyor

Çin yönetiminin elektrikli otomobil üreticilerine "teknolojilerinin yurt içinde kalmasını sağlama çağrısı" yaptığı iddiaları üzerine söz konusu ülkeden Türkiye'ye yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar sorunsuz devam ediyor.

Zeynep Duyar  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye'ye yatırım planları sorunsuz devam ediyor

Ankara

Uluslararası medyada çıkan haberlere göre, Çin yönetimi, otomobil üreticilerine gelişmiş elektrikli araç teknolojilerinin yurt içinde kalması için "Teknolojiyi dışarı çıkarmayın, gittiğiniz ülkede montaj yapın." çağrısında bulundu.

Söz konusu çağrının, BYD ve Chery gibi şirketlerin İspanya'dan Tayland'a, Macaristan'dan Türkiye'ye kadar pek çok ülkede fabrika kurma planlarına ağırlık verdiği dönemde gelmesi dikkati çekti.

Çin hükümeti, ayrıca Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen otomobil üreticilerinin, öncelikle Çin'in elektrikli araç sektörünü denetleyen Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına ve Türkiye'deki Çin Büyükelçiliğine bilgi vermelerini istedi.

"BYD ile süreç sorunsuz devam ediyor"

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgilere göre, halihazırda BYD ve Chery ile Türkiye'de fabrika yatırımları için yürütülen müzakerelerde herhangi bir aksaklık beklenmiyor.

Bakanlık, BYD ile 8 Temmuz'da imzalanan anlaşmaya göre planlanan yatırım sürecinin sorunsuz ilerlediğini ve diğer Çinli firmalarla görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Anlaşma temmuzda imzalanmıştı

Batı ülkeleriyle ekonomik ve ticari anlamda sıkıntı yaşayan Çin, Türkiye'deki pazar çeşitliliğini artırma ve bu pazarlardaki etkinliğini geliştirme stratejisiyle ticari ilişkileri bir üst seviyeye taşımaya başlamıştı.

Bu kapsamda temmuz ayında dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

BYD Başkan Yardımcısı ve BYD Amerika Üst Yöneticisi (CEO) Stella Li de AA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'ye sadece bir üretim tesisi inşa etmeye gelmediklerini belirterek, "Türkiye'yi geleceğin teknolojisinin merkezi, ardından inovasyon merkezi haline getirmek istiyoruz." demişti.

Türkiye'deki üretimin detaylarına değinen Li, "Yani yaklaşık 8 ila 12 farklı model arasında bir üretim üzerinde konuşuyoruz. Bu yüzden burada daha fazla model üretebilme ve kendimizi burada yerelleştirebilme şansını yakalamak istiyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta kumaş yüklü tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı
MSÜ'den "İlk Türkiye Futbol Şampiyonu Kara Harp Okulu" paylaşımı
İstanbul'daki ilk müzik ortaokulu ile YETEV arasında işbirliği protokolü imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in işgal politikaları karşısında uluslararası toplumun sesinin daha gür çıkması şart
Mersin'de senaryo gereği 7 büyüklüğünde ve 4 ili etkileyen depremin tatbikatı başladı

Benzer haberler

Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye'ye yatırım planları sorunsuz devam ediyor

Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye'ye yatırım planları sorunsuz devam ediyor

Kapadokya’da yerli dron test uçuşunda yer altı tüneli bulundu

WMO: Gezegeni serinleten La Nina hava olayının yıl sonuna doğru görülme olasılığı yüzde 60

Rusya: Türk aktivist Eygi'nin öldürülmesi trajik olay

Rusya: Türk aktivist Eygi'nin öldürülmesi trajik olay
Vietnam, Yagi Tayfunu'nun ardından Çin'den barajlardaki suyu tutması istedi

Vietnam, Yagi Tayfunu'nun ardından Çin'den barajlardaki suyu tutması istedi
Öğrenciler, astronot Gezeravcı'nın "Zıpkın" adını verdiği roketleriyle birincilik hedefliyor

Öğrenciler, astronot Gezeravcı'nın "Zıpkın" adını verdiği roketleriyle birincilik hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet