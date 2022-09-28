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Ekonomi

Çin yuanı, dolar karşısında 14 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD Merkez Bankasının (Fed) son faiz artırımının ardından Çin yuanının dolar karşısında değeri, 2008 küresel finansal krizden bu yana en düşük seviyeye indi.

Emre Aytekin   | 28.09.2022
Çin yuanı, dolar karşısında 14 yılın en düşük seviyesine geriledi

PEKİN

Çin para piyasalarında bugün kapanışta 7,2458'den işlem gören dolar/yuan paritesi, Ocak 2008'den bu yana yüksek seviyeyi gördü.

Parite, Fed'in agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi nedeniyle 16 Eylül'de psikolojik eşik olarak görülen 7 seviyesini ilk kez aşmıştı.

Çin yuanı, Fed'in 21 Eylül'deki son faiz artırımının ardından son bir haftada yüzde 3 değer kaybetti.

Çin para birimi, Fed'in faiz artırımlarına başladığı marttan bu yana dolar karşısında değer kaybediyor. Mart başında 6,3 seviyesinde olan dolar/yuan paritesindeki yükseliş eğiliminin, ağustostan bu yana ivme kazanması dikkati çekiyor.

Yuanın dolar karşısındaki değer kaybının, Kovid-19 salgınlarının ardından ekonomik toparlanma ivmesini sürdürmekte zorlanan Çin ekonomisini gelecek aylarda olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

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