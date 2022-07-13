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Ekonomi

Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 6 ayda yapılan yük ticareti 2021'i geçti

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, 2022 yılının ilk 6 ayındaki yük ticareti hareketliliğiyle geçen yılın tamamındaki tır trafiğini geride bıraktı.

Cüneyt Çelik   | 13.07.2022
Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'ndan 6 ayda yapılan yük ticareti 2021'i geçti Fotoğraf: Cüneyt Çelik / AA

Ardahan

Uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan önemli noktalarından Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, kurulduğu 2015 yılından bu yana sürekli artan tır trafiğiyle dikkati çekiyor.

Başta Orta Asya olmak üzere, farklı ülkelerle ithalat ve ihracatta önemli köprü görevi gören sınır kapısı, son yıllarda özellikle modern binalarda hizmetlerin kısa sürede verilmesi, bağlantı yollarının daha kısa ve güvenli olması dolayısıyla uluslararası taşımacılık yapan firmalarca tercih ediliyor.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırların yoğun olarak kullandığı Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yük ticaretinde rekor artış yaşanıyor. 2020'de 36 bin, 2021'de 48 bin 103 tırın geçiş yaptığı gümrük kapısında bu sayı, bu yılın ilk 6 ayında 59 bin 78 olarak gerçekleşti.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan 3 gümrük kapısından Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile Türkgözü Gümrük Kapısı'nın Ardahan'da bulunduğunu söyledi.

Çıldır-Aktaş'ın 2016 yılında modernize edildiğini anlatan Demirci, "Modernizasyon çalışmasından sonra tır yoğunluğunun büyük bir bölümü, Aktaş Gümrük Kapısı'na yöneldi. Hem konjonktür hem de ticari sebeplerden bu kapının önemi daha da artmakta ve bundan sonra da artmaya devam edecektir." diye konuştu.

Demirci, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluk yaşandığına işaret ederek, "Burada hem hızlı hizmet hem de daha rahat bir ulaşım sağlanıyor. Orta Asya'ya açılan 3 kapıdan 2'sinin Ardahan'da olmasından dolayı kentin bölge için stratejik öneme sahip olduğunu düşünüyorum." dedi.

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