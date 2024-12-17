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Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: (Asgari ücret) Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına ilişkin, "Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Orhan Onur Gemici  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: (Asgari ücret) Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz

TBMM

Işıkhan, TBMM'de, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere yürüttüğü çalışmalara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Komisyonun 19 Aralık'ta yapacağı üçüncü toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini bildiren Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

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