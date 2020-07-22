Euro
7.91
Dolar
6.85
BIST 100
118,304.88
Altın
1,854.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü temel atma töreni Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un Basın Çalışanlarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı”nda yaptığı konuşma
logo
Ekonomi

Büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı hız kazandı

Hayvan varlığı bakımından 400 bin büyükbaş ve 1 milyon 335 bin küçükbaş ile Türkiye'nin önemli illerden biri olan Ağrı'da, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla büyükşehirler başta olmak üzere, batı illerine kurbanlık sevkiyatı arttı.

Abdullah Söylemez   | 22.07.2020
Büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı hız kazandı

Ağrı

Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı açısından önde gelen illerinden Ağrı'da, Kurban Bayramı öncesi büyükşehirler başta olmak üzere, yurdun batısındaki illere kurbanlık sevkiyatı hız kazandı.

Her yıl Kurban Bayramı döneminde on binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlere gönderildiği Ağrı Hayvan Borsası'nda, bayrama sayılı günler kala hareketlilik artmaya başladı.

Kışın ahırda beslenen, yaz aylarında ise havaların serin olduğu zengin bitki örtüsüne sahip yüksek rakımlı yaylalarda otlatılan hayvanlar, bugünlerde hayvan pazarına getiriliyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla getirilen hayvanlar nedeniyle yoğunluk yaşanan pazarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takarak önlemlerini alan vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Yoğunluğun öğlen saatlerine kadar sürdüğü hayvan pazarında, Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, denetimlerini sürdürüyor.

Ağrı Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'nın 400 bin büyükbaş, 1 milyon 335 bin küçükbaş hayvan varlığının yanı sıra yılda ortalama 28 bin ton et üretimiyle hayvancılık noktasında önemli illerden biri olduğunu söyledi.

Bir süre önce başlayan kurbanlık satışı yoğunluğunun devam ettiğini belirten Engin, şöyle konuştu:

"Özellikle kurban döneminde ilimizden batıdaki muhtelif illere hayvan sevkiyatı çok yoğun oluyor. 2019 yılı Kurban Bayramı döneminde ilimizden 36 bin büyükbaş hayvan ve 150 bin de küçükbaş hayvan sevkiyatı oldu. Bayrama yaklaştığımız şu günlerde ise ilimizden şu ana kadar 20 bin civarında büyükbaş, 50 bin civarında da küçükbaş sevkiyatı oldu. Pandemiden kaynaklı geçen yıla oranla biraz daha düşüş olmasını bekliyoruz, bu normaldir ama her halükarda yine üreticimiz çok yoğun şekilde kurbana hazırladıkları hayvanları şu an özellikle batı illerine sevk ediyor."

"Hayvanlarda şap aşılaması ve diğer aşılar düzenli yapılıyor"

Engin, sağlıklı hayvanların diğer illere sevkine önem verdiklerini vurgulayarak "Özellikle hayvanlarda şap aşılaması ve diğer aşılar düzenli yapılıyor. Aşı noktasında herhangi bir eksiklik yoksa sevkiyatları yapılıyor. Veteriner hekimler 7/24 bu çalışmayı yapıyor. Normalde Kovid-19 olsun veya olmasın biz bütün hayvan sevkiyatlarımızda hayvanlarımıza uygulanması gereken Tarım ve Orman Bakanlığımızın belirlediği programlı aşıların yanında sevk ettiğimiz bütün araçların dezenfeksiyon işlemlerini yaparak sevk ediyoruz." diye konuştu.

Besicilerden İsmail Çınar ise aylardır ahırda besiye aldığı 45 büyükbaş kurbanlığı, İstanbul ve Bursa'ya gönderdiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 114 bini geçti
ABD'de Kovid-19'a yakalanan Prof. Dr. Ceyhun Elgin'den Türkiye'deki mücadeleye övgü
Lüksemburg'da atık sularda Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19 vaka sayısı 64 bini geçen Belçika yeni normalleşme aşamasını erteliyor
İran'da Kovid-19 nedeniyle 138 sağlık personeli hayatını kaybetti

Benzer haberler

Büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı hız kazandı

Büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı hız kazandı

Kovid-19 riskini azaltmak için Kurban Bayramı'nda 'ziyaretten kaçının' uyarısı

45 bin liralık 'İmparator' alıcısını bekliyor

'Mutlu şehir' Sinop'ta turizm sektörünün bayram tatili beklentisi yüksek

'Mutlu şehir' Sinop'ta turizm sektörünün bayram tatili beklentisi yüksek
Türk askerinden Kosovalı çocuklara bayramlık giysi

Türk askerinden Kosovalı çocuklara bayramlık giysi
TZOB Başkanı Bayraktar kurbanlık fiyatlarını açıkladı

TZOB Başkanı Bayraktar kurbanlık fiyatlarını açıkladı