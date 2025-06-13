Dolar
39.40
Euro
45.61
Altın
3,429.24
ETH/USDT
2,563.50
BTC/USDT
105,779.00
BIST 100
9,311.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,84 gerilerken, altının gram fiyatı yüzde 4,22, dolar/TL yüzde 0,56, avro/TL yüzde 1,94 artış kaydetti.

Burhan Sansarlıoğlu  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 9.065,17 puanı ve en yüksek 9.733,62 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,84 altında 9.311,88 puandan tamamladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,22 artışla 4 bin 350 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,20 yükselişle 29 bin 400 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 6 bin 990 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 4,29 artarak 7 bin 290 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,56 artarak 39,4380 liraya, avro da yüzde 1,94 artışla 45,5370 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,91, emeklilik fonları yüzde 0,67 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,36 ile "fon sepeti" fonları oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklu 2 iş insanı tahliye edildi
Mersin'de el freni çekilmediği için hareket eden otomobili taksici durdurdu
Devlet korumasından yararlanmış 608 genç kamu kurumlarına yerleştirildi
Kars'ta polen yoğunluğu oluştu
Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan Hüseyin Goncagül son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet