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Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,79 değer kaybederken, avro/TL yüzde 1,78 geriledi, altının gram fiyatı yüzde 0,73, dolar/TL yüzde 0,53 artış kaydetti.

Burhan Sansarlıoğlu  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 9.474,03 puanı ve en yüksek 9.953,91 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,79 altında 9.602,16 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,73 artışla 3 bin 432 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 yükselişle 23 bin 244 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 710 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,68 artarak 5 bin 749 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,53 değer kazanarak 36,4100 liraya çıktı, avro yüzde 1,78 azalışla 37,3370 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,66, emeklilik fonları yüzde 0,46 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,49 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

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