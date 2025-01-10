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Ekonomi

Brent petrol ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını yoğunlaştırmasının ardından yüzde 3'e yakın arttı

Petrol fiyatları, ABD yönetiminin Rusya'nın petrol üretimi ve ihracatını hedef alan yaptırımlarını yoğunlaştırmasının ardından arz endişelerinin etkisiyle yüzde 3'e yakın artışla son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Duygu Alhan  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Brent petrol ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını yoğunlaştırmasının ardından yüzde 3'e yakın arttı

Ankara

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın enerji gelirlerini azaltmayı amaçlayan G7 taahhüdünü yerine getirmek için kapsamlı adımlar atarak, Rusya'nın 2 büyük petrol üreticisi ve ihracatçısı olan Gazprom Neft ve Surgutneftegas ile bunların iştiraklerini yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığının açıklamasında, Rusya merkezli 30'dan fazla petrol sahası hizmet sağlayıcısının da yaptırım listesine eklendiği, Rusya'nın petrol üreticilerinin üst yöneticileri dahil olmak üzere önde gelen çok sayıda Rus enerji yetkilisi ve yöneticisinin yaptırımlara tabi tutulduğu kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bu yaptırımların Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü "acımasız ve yasa dışı" savaşı finanse etmek için kullandığı en büyük gelir kaynağına karşı alınan bir tedbir olduğunu belirtti.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi ve ihracatıyla ilgili faaliyet gösteren yaklaşık 80 kuruluş ve kişiye de yaptırım uygulandı.

Söz konusu gelişmelerin ardından, Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 20.30 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,6 artarak 78,92 dolara yükseldi ve son üç ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 75,50 dolardan işlem gördü.

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