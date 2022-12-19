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Ekonomi

Borsa, yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 100'den fazla kazandırdı

Küresel pay piyasalarından sene başından bu yana oldukça pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin dolar bazlı getirisi yılbaşından bu yana yüzde 100'ü geçti.

Murat Aslan   | 19.12.2022
Borsa, yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 100'den fazla kazandırdı

İstanbul

Borsa İstanbul, rekorlarla geçirdiği 2022'de yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor.

BIST 100 endeksi yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 190 getiri sağlayarak 5.382 puanla rekor seviyeye çıkarken, dolar bazlı bakıldığında da yüzde 100'ün üzerinde kazançla tarihi bir performans sergiledi.

Geçen seneyi 139 puandan tamamlayan dolar bazlı BIST 100 endeksi, yıl içinde en düşük 130 puanı görmesinin ardından ivme kazanan yükselişi ile bugün 288 puana kadar çıktı. Dolar bazlı BIST 100 endeksi, böylece Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Endeksin dolar bazlı tarihi zirvesi ise 510 puan seviyesinde bulunuyor.

Borsanın yılbaşından bu yana performansı sektör bazlı incelendiğinde en çok yüzde 540 ile ulaştırma sektörü kazandırırken, onu yüzde 380 ile elektrik ve yüzde 260 ile madencilik takip etti. Sektör endeksleri arasında bu sene kaybettiren bulunmazken, en az getiriyi ise yüzde 70 ile metal ana sanayi sağladı.

Analistler, borsada yukarı yönlü eğilimin güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, olası yükselişlerde sektör ve hisse bazlı rotasyonların öne çıkabileceğine işaret etti.

"Mali endeks dolar bazlı getiride geride kaldı"

Vakıf Yatırım Direktörü Altan Aydın, BIST 100 endeksindeki ralliye bankaların katılımıyla yükselişin hızlandığını kaydetti.

Bankacılık hisselerinin yıl başından bu yana sanayi hisselerinden daha iyi performans sergilediğine dikkati çeken Aydın, buna karşın eylülden bu yana banka hisselerinde bir baskının olduğunu hatırlattı.

Aydın, dolar bazında performanslar incelendiğinde sanayi endeksinin tarihi zirvede olmasına karşın bankalar başta olmak üzere mali endeksin çok yükselmediğini kaydederek, "Bu açıdan düşündüğünüzde içinde bulunduğumuz alternatifsizlik rallisinde sektörler arası bu tip ayrışmalar görmeye devam edeceğiz. Yılı bitirirken son çeyrek bilançolarının da fiyatlanabileceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu açıdan bankacılık, sigortacılık, holding ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörlerini tercih ettiklerini belirten Aydın, "BIST 100 endeksinde yılı 5.500 puan etrafında bitirmeyi bekleriz, dolar bazında ise 300-320 puan bandı hedef olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, gelecek yıl özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcılar için perakende sektörünün potansiyel barındırdığını aktararak, aşağı yönlü hareketlerde 5.200 seviyesinin destek olarak takip edilebileceğini belirtti.

Borsada yükseliş bu koşullarla devam edebilir

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan da yüksek enflasyon ve getiri arayışı sebebiyle borsada hikayelerin devam edeceğini dile getirdi.

Piyasaların getiri arayışı motivasyonuyla hareket ettiğini ifade eden Erkan, "Mevcut ekonomik kurallarda risksiz getiri olan faiz düşük kalıp döviz de hareket etmediği sürece bu durum devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan, bankaların sanayi şirketlerine göre ucuz kaldığına da değinerek, çarpan bazlı ucuz görülen veya dolar bazlı zirvesinde olmayan şirketlerin hisselerinin diğer şirketlere kıyasla daha iyi performans sergileyebileceğini bildirdi.

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