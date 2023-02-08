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Ekonomi

Borsa İstanbul, işlemlerin 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline karar verdi

Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline karar verdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 08.02.2023
Borsa İstanbul, işlemlerin 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline karar verdi

İstanbul

Borsa İstanbul AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağan dışı fiyat hareketleri nedenleriyle borsamız piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1. fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023'te gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliği'nin 'Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali' başlıklı 33. maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.'' denildi.

Bugün BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 5 ve yüzde 7 sınırını aşması sonrası sırasıyla saat 10.12.01 ve 10.42.31'de endekse bağlı devre kesici sistemi çalışmıştı. Endekse bağlı devre kesici sisteminin 2. kez çalışmasının ardından Borsa İstanbul AŞ tarafından yapılan duyuru ile işlemler tamamen durdurulmuştu.

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