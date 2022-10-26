Dolar
18.61
Euro
18.64
Altın
1,669.37
ETH/USDT
1,538.30
BTC/USDT
20,669.00
BIST 100
3,976.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.015,62 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 26.10.2022
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

İstanbul

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,83 puan ve yüzde 0,17 değer kazancıyla 3.981,83 puan oldu. Toplam işlem hacmi 29,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,30 ile ticaret oldu.

Analistler, ABD'de son açıklanan veriler ve şirket finansal sonuçlarının resesyon kaygılarını artırmasına karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" para politikasında sona gelindiği beklentilerinin pay piyasalarını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Tahvil piyasasındaki hareketliliğin de yakından izleneceğini aktaran analistler, bugünden itibaren yoğunlaşan bilanço takvimi ile hisse bazlı oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de toptan eşya stokları, dış ticaret dengesi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 ve 4.030 seviyelerinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik saldırının şüphelisi adliyede
İstanbul'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
DSİ'nin araç filosuna 60 kamyon daha eklendi

Benzer haberler

Avro, dolar karşısında yeniden 1 eşiğinin üzerinde

Avro, dolar karşısında yeniden 1 eşiğinin üzerinde

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar, Fed'in şahin politikalarında sona yaklaşıldığı beklentileriyle pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, Fed'in şahin politikalarında sona yaklaşıldığı beklentileriyle pozitif seyrediyor
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet