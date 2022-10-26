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Ekonomi

Çin’de bütçe gelirleri 9 ayda yüzde 6,6 azaldı

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, 2022'nin dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 geriledi.

Emre Aytekin   | 26.10.2022
Çin’de bütçe gelirleri 9 ayda yüzde 6,6 azaldı

Pekin

Maliye Bakanlığı verilerine göre, bütçe gelirleri ocak-eylül döneminde yıllık yüzde 6,6 azalarak 15,3 trilyon yuana (yaklaşık 2,13 trilyon dolar) indi.

Merkezi hükûmetin bütçe gelirleri yüzde 8,6, yerel yönetimlerin gelirleri de yüzde 4,9 azaldı.

Bütçe gelirleri içinde en büyük paya sahip vergi gelirleri yüzde 11,6 azalarak 12,44 trilyon yuana (yaklaşık 1,73 trilyon dolar) düştü.

Aynı dönemde bütçe giderleri yüzde 6,2 artışla 19,4 trilyon yuan (yaklaşık 2,7 trilyon dolar) oldu.

Bütçe gelirlerindeki düşüşün büyük bölümünde, Kovid-19 salgınlarını kontrol etmek için uygulanan kısıtlamaların etkisi oldu. Tedbirlerden etkilenen bireyleri ve işletmeleri desteklemek için uygulanan vergi kesintisi ve iadeleri yoluyla kamudan büyük miktarda kaynak aktarıldı.

Çin ekonomisi 9 ayda yüzde 3 büyürken hükümetin "yıllık yüzde 5,5 civarında" olmasını hedeflediği 2022 büyüme hedefinin altında performans gösterdi.

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