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Ekonomi

Avro, dolar karşısında yeniden 1 eşiğinin üzerinde

Avro/dolar paritesi, yarın açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı beklenirken 3 haftanın ardından yeniden 1 kritik eşiğini aştı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 26.10.2022
Avro, dolar karşısında yeniden 1 eşiğinin üzerinde

İstanbul

Avrupa'da enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında artan jeopolitik risklerle 28 Eylül'de 0,9540'ın altını gören avro/dolar paritesi, o tarihten bu yana kademeli de olsa yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Geçen hafta yüzde 1,4 yükselen avro/dolar paritesi, bugün de yukarı yönlü hareketine devam etti ve 3 hafta aranın ardından analistlerin kritik eşik olarak nitelendirdiği 1'in üzerine çıktı.

Avro/dolar paritesi, saat 13.15 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,6 üzerinde 1,0030'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda dolar endeksi, yüzde 0,7'lik değer kaybıyla 110,2 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD'de son açıklanan veri ve şirket finansal sonuçlarının resesyon kaygılarını artırdığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımları sürecinde sona yaklaşıldığı umutlarının da güçlendiğini söyledi.

Tüm bunların, küresel dolar talebinin nispeten azalmasına yardımcı olduğunu aktaran analistler, Avrupa tarafında ise İngiltere'de siyasi belirsizlikler ve enerji krizine ilişkin haber akışının azalmasının avroyu desteklediğini kaydetti.

Yarının veri gündeminde ABD'de büyüme öne çıkarken, ECB faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da yakından takip edilecek. Cuma günü ise Almanya'da 3. çeyrek büyüme ve enflasyon ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verileri yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, yarın faizlerde 75 baz puanlık artırıma gitmesi beklenen ECB'nin gelecek döneme ilişkin vereceği mesajların paritenin seyrinde etkili olabileceğini belirterek, hafta bitimine kadar yoğun veri ve haber akışı ile dalgalanmanın sürebileceğini ifade etti.

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