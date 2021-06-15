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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,80 değer kaybederek günü 1.442,56 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 15.06.2021
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 16,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,44 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,74 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, dünkü NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamaların küresel risk algısını yükselttiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi pay piyasalarında karışık bir seyrin hakim olduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, Fed'in politika faizini yüzde 0,00 ila 0,25 arasında sabit tutması ve varlık alımında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda ipuçlarının aranacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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