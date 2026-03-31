Dolar
44.48
Euro
51.07
Altın
4,565.46
ETH/USDT
2,057.60
BTC/USDT
67,429.00
BIST 100
12,779.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “Kimya İhracatçılar Birliği 2025 Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 12.650,59 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kaybederek 12.626,35 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,24 puan ve yüzde 0,19 artışla 12.650,59 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,03 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 0,61 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın iyimser açıklamaları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentilerin iyimser etkileri görülürken, bölgede devam eden çatışmalar ise risk algısının hala yüksek kalmasına sebep oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı İngiltere’de büyüme, Almanya’da işsizlik oranı, Avro Bölgesi’nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.900 seviyelerinin direnç, 12.500 ve 12.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet