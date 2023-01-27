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Ekonomi

Bingöl'de güneş ve sudan 2 milyar kilovatsaat elektrik üretildi

Bingöl'de, Aşağı Kaleköy Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi'nde su ve güneşten 2 yılda 2 milyar 200 bin kilovatsaat elektrik üretildi.

Rıdvan Korkulutaş   | 27.01.2023
Bingöl'de güneş ve sudan 2 milyar kilovatsaat elektrik üretildi Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş - AA

Bingöl

Genç ilçesi sınırlarındaki Murat Nehri'nde 2020'nin ilk çeyreğinde faaliyete geçen Aşağı Kaleköy Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi'nde, hidroelektriğe entegre 1100 dönüm atıl arazide 200 bin fotovoltaik panel bulunuyor.

Tesisin işletme müdürü Serhat Küçüktorun, AA muhabirine, hibrit santralde birden fazla kaynaktan yararlanarak elektrik üretildiğini söyledi.

Tesislerinde 4 ünite bulunduğunu ve kurulu güçlerinin 500 megavat olduğunu dile getiren Küçüktorun, güneş enerjisi santralindeki yaklaşık 200 bin panelden 1 saatte 80 megavat üretim yapıldığını belirtti.

"İthalatın önüne geçmiş oluyoruz"

Tesiste geçen yıl yaklaşık 1 milyar kilovatsaat elektrik üretildiğini ifade eden Küçüktorun, kuruluştan bu yana da yaklaşık 2 milyar 200 bin kilovatsaat üretim gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Ürettiğimiz bu enerji 190 bin ton petrole, 250 milyon metreküp doğal gaza tekabül etmektedir. Biz bu temiz enerjiyi üreterek ithalatın da önüne geçmiş oluyoruz." diyen Küçüktorun, geçen yılki üretimin yüzde 12'lik kısmının güneş enerjisi tesisinde, kalanının da hidroelektrik santralinde yapıldığını kaydetti.

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