Binance TR, ana sponsoru olarak destek verdiği AI Tomorrow Summit 2026'da yapay zeka ve blokzincirin geleceği konusunu masaya yatırdı.

Binance TR, AI Tomorrow Summit'te yapay zeka ve blokzincirin geleceğini ele aldı Binance TR, ana sponsoru olarak destek verdiği AI Tomorrow Summit 2026'da yapay zeka ve blokzincirin geleceği konusunu masaya yatırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yapay Zeka Politikaları Derneğince (AIPA) düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "AI Tomorrow Summit 2026" etkinliğinde, yapay zeka tüm boyutlarıyla ele alındı.

Ankara'da gerçekleştirilen etkinlik, kamu ve özel sektörden birçok katılımcıyı ağırladı.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen zirvede yapay zeka sistemlerinin nasıl çalışması gerektiğinden kime hizmet edeceğine, sürdürülebilirlik hedeflerinden küresel yönetişim gerekliliklerine kadar birçok başlık masaya yatırıldı.

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, zirvede gerçekleştirilen "Yapay Zeka ve Blokzincir ile Geleceği Şekillendirmek" başlıklı oturumda konuşma yaptı.

Açıklamada oturumdaki görüşlerine yer verilen Dönmez, dünyada ekonomik ve siyasi dengelerin yeniden kurulduğuna dikkati çekerek, yapay zekanın artık yalnızca bir teknoloji değil, çağın dili, düzeni ve yönü olduğunu vurguladı.

Dönmez, yeni dönemde ilerlemenin yalnızca zekayla değil, küresel sorumluluk bilinciyle anlam kazanacağının altını çizdi.

Yapay zekanın küresel stratejik rekabetin ana odağı haline geldiğini belirten Dönmez, teknolojik dönüşümün felsefi ve etik boyutlarına da değinerek, şunları kaydetti:

“Dünyada ekonomik ve siyasi dengelerin yeniden kurulduğu çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Yapay zeka artık sadece bir teknoloji değil, çağın dili, düzeni ve yönüdür. İçinde bulunduğumuz bu yeni dönem, daha hızlı öğrenen sistemlerin, kendi kararlarını veren makinelerin ve insan-makine etkileşiminin sınırlarının yeniden tanımlandığı bir zamanı işaret ediyor. Ancak biliyoruz ki ilerleme, yalnızca zeka ile değil, sorumlulukla anlam kazanır.”

Dönmez, Binance TR olarak teknolojinin merkezinde yer alan söz konusu platformu desteklemekten memnuniyet duyduklarını vurguladı.

AI Tomorrow Summit'in vizyonuna işaret eden Dönmez, "Yalnızca dönüşüme uyum sağlamak değil, dönüşümü şekillendiren özne olmak. Bugün yapay zeka çağının tam kalbinde yer alıyoruz. Bu çağ yalnızca algoritmaları değil, aynı zamanda etik değerleri, insan haklarını, veri adaletini ve küresel sorumluluğu hepimize bir görev olarak çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin daha adil, kapsayıcı ve bilinçli bir gelecek için nasıl kullanılabileceğine yönelik değerlendirmelerin ardından etkinlik sona erdi.