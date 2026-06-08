Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Turkcell Akademi işbirliğinde hayata geçirilen "Yeni Nesil İş Hayatı" adlı eğitim programını başarıyla tamamlayan 34 genç, kapanış programında sertifikalarını aldı.

TÜRGEV'in "Yeni Nesil İş Hayatı" programından 34 genç mezun oldu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Turkcell Akademi işbirliğinde hayata geçirilen "Yeni Nesil İş Hayatı" adlı eğitim programını başarıyla tamamlayan 34 genç, kapanış programında sertifikalarını aldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, gençleri kurumsal iş hayatına hazırlamak amacıyla düzenlenen programın kapanış etkinliği, 4 Haziran'da Turkcell Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar, sertifikalarını alarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

TÜRGEV'in gençlerin eğitim, kariyer ve kişisel gelişim yolculuklarına katkı sunma vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen program, 27 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlendi. GİF Safveti Paşa Yerleşkesi'nde yüz yüze ve çevrim içi formatta gerçekleştirilen eğitimlere, lisans 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yeni mezunlar katıldı.

300'ü aşkın başvurunun değerlendirildiği süreçte 60 genç programa kabul edilirken, eğitim sürecinin sonunda gerekli kriterleri karşılayan 34 katılımcı sertifika almaya hak kazandı.

Turkcell'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen kapanış programı kapsamında düzenlenen "Tecrübe Paylaşımı Oturumu"nda, Turkcell Dijital Servisler Stratejisti Murat Sunal, dijital dönüşüm alanındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Programda ayrıca Turkcell Akademi Direktörü Rümeysa Kaymakçı ile gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde gençler, iş dünyasına ilişkin merak ettikleri konuları sektör temsilcileriyle değerlendirme fırsatı buldu.

Etkinliğin kapanış konuşmasını TÜRGEV Genel Müdürü Selim Gençal gerçekleştirdi. Program, öğrenciler arasında düzenlenen ödüllü Kahoot Yarışması'nın ardından sona erdi.

Kurumsal hayata girişten yapay zeka farkındalığına, veri okuryazarlığından siber güvenliğe kadar geniş bir içerikle hazırlanan program kapsamında gençlere toplam 11 modülden oluşan eğitim verildi.

Turkcell Akademi eğitmenleri tarafından yürütülen eğitimlerde, etkili iletişim, zaman yönetimi, liderlik, takım çalışması, proje yönetimi, dijital dönüşüm, yenilikçi düşünme, öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinlikler ele alındı.