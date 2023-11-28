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Ekonomi

BDDK'den Türkiye Emlak Katılım Bankasına kredi ve banka kartı izni

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye kredi ve banka kartı sistemi kurma izni verdi.

Serhat Tutak  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
BDDK'den Türkiye Emlak Katılım Bankasına kredi ve banka kartı izni

İstanbul

BDDK'nin, söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bankaya kredi ve banka kartı sistemi kurma, bu sisteme göre kart çıkarma ve üye iş yeri anlaşması yapmasına ilişkin izin verildi.

Söz konusu kararlar, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca alındı.


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