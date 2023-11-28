BDDK'den Türkiye Emlak Katılım Bankasına kredi ve banka kartı izni
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye kredi ve banka kartı sistemi kurma izni verdi.
İstanbul
BDDK'nin, söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, bankaya kredi ve banka kartı sistemi kurma, bu sisteme göre kart çıkarma ve üye iş yeri anlaşması yapmasına ilişkin izin verildi.
Söz konusu kararlar, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca alındı.
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