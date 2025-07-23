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Ekonomi, IDEF 2025

Baykar ile Korean Air arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Baykar, Güney Kore'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Korean Air ile işbirliği için mutabakat zaptı imzaladı.

Aylin Rana Aydin Kuş  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Baykar ile Korean Air arasında iş birliği anlaşması imzalandı Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuar kapsamında düzenlenen törende işbirliği anlaşması, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Korean Air Genel Müdürü Kh Lee tarafından imzalandı.

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