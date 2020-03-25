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Ekonomi

Bankalardan 'kredi ve kredi kartı ödemelerini faizsiz öteleme' talebi

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Deniz, "Hangi nitelikte olursa olsun tüm kredi ve kredi kartı ödemelerini faizsiz öteleyin. Yapılması gereken budur." de

Semra Orkan   | 25.03.2020
Bankalardan 'kredi ve kredi kartı ödemelerini faizsiz öteleme' talebi

İstanbul

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çeşitli tedbirler alan bankalara, "Hangi nitelikte olursa olsun tüm kredi ve kredi kartı ödemelerini faizsiz öteleyin." çağrısında bulundu.

Deniz, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan pandemi nedeniyle, federasyon olarak, "ödemeleri öteleme" açıklaması yapan bankaların uygulamaları üzerinde yaptıkları araştırma sonuncunda bazı tespitlere ulaştıklarını belirtti.

Ülkede milyonlarca tüketicinin bankalara, kredi kartı, taşıt, konut ve bireysel kredi ödemesi bulunduğunu hatırlatan Deniz, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ekonomik istikrar kalkanı paketi ve ekonomi yönetiminin bankalara ilişkin beklenti ve tavsiyelerine karşın borç ötelemesi yapacağını duyuran bankaların, öteleme işlemine faiz uygulamasının, tüketici açısından hiçbir yararı bulunmamaktadır."

Deniz, bu dönemde toplumsal dayanışmanın gereğinin tüm sektörlerce yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hangi nitelikte olursa olsun tüm kredi ve kredi kartı ödemelerini faizsiz öteleyin. Yapılması gereken budur." ifadesini kullandı.

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