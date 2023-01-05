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Ekonomi

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 30 Aralık ile biten haftada 65,9 milyar lira artarak 9 trilyon 155,5 milyar liraya yükseldi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 05.01.2023
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 30 Aralık ile biten haftada 65 milyar 894 milyon 909 bin lira artarak 9 trilyon 155 milyar 540 milyon 207 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,46 artışla 4 trilyon 743 milyar 31 milyon 879 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,98 azalışla 4 trilyon 19 milyar 137 milyon 803 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 226 milyar 347 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 191 milyar 944 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 30 Aralık itibarıyla 3 milyar 69 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,6 artarak 1 trilyon 28 milyar 155 milyon 327 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,7 artışla 880 milyar 1 milyon 656 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 5,4 yükselişle 650 milyar 821 milyon 809 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 329 milyar 463 milyon 887 bin lirası konut, 38 milyar 846 milyon 347 bin lirası taşıt ve 659 milyar 845 milyon 93 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 30 Aralık ile biten haftada 76 milyar 969 milyon 716 bin lira artarak 7 trilyon 285 milyar 133 milyon 891 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,30 artış kaydetti.

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