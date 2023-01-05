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Ekonomi

İSGOLD Altın Rafinerisi, Vakıfbank ile anlaştı

İSGOLD Altın Rafinerisi, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için Ziraat Bankası ile yaptığı iş birliğinden sonra Vakıfbank'la da anlaştı.

Fatma Eda Topcu   | 05.01.2023
İSGOLD Altın Rafinerisi, Vakıfbank ile anlaştı

İstanbul

İSGOLD Altın Rafinerisi'nden yapılan açıklamaya göre, İSGOLD, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için ikinci kamu bankası ile de anlaştı.

Nisan ayında Ziraat Bankası ile iş birliğine giden İSGOLD, 26 Aralık 2022 itibarıyla Vakıfbank'ın 10 şubesinde, yılbaşından itibaren de 20 şubesinde vatandaşın yastık altındaki altınlarını ekonomiye kazandırmaya başladı.

Vatandaşlar, halen Türkiye genelinde 180 Ziraat Bankası şubesine fiziki olarak altınlarını teslim edebiliyor.

Borsa İstanbul'a üye 5 altın rafinerisinden biri olan İSGOLD, diğer kamu bankası Halkbank'la da yastık altındaki altınların toplanması için yeni yılın ilk aylarında benzer bir iş birliğine gitmeye hazırlanıyor.

"250 kuyumcu ile yastık altındaki altınları toplama işlemini sürdürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSGOLD Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Aşık, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması sistemine tam destek verdiklerini belirterek, "Şu ana kadar da 250 kuyumcu ile yastık altındaki altınları toplama işlemini sürdürüyoruz. Bizim için altınların güvenli bir şekilde sisteme kazandırılması öncelikli konu. Türkiye'nin iki büyük kamu bankası ile çalışıyor olmak bu güvenin en büyük göstergelerinden biri. İş birliklerimizi diğer kamu bankası ve özel sektörümüzün önemli bankaları ile sürdürmek istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Yeni yılın ilk çeyreğinde 3 kamu bankası ve en az 2 özel banka ile iş birliklerimizi tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yastık altındaki altınların güvenli olarak sisteme kazandırılmasının yanı sıra en fazla altının ekonomiye kazandırılması için de çalıştıklarını aktaran Aşık, "Yastık altında 5 bin ton altın olduğu tahmin ediliyor. Biz her yıl en az 200 ton altını ekonomiye kazandırmak için çalışıyoruz. Böylece ülkemizin ithal ettiği yıllık 200 tonluk altın ihtiyacı da karşılanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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