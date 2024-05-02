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Ekonomi

Bakan Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı için Paris'e gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Paris'te düzenlenen OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Bakan Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı için Paris'e gitti

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Şimşek, bu sabah Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

Şimşek, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek ve iki ayrı oturumda konuşma yapacak.

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