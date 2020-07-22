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Ekonomi, Kovid-19 Sonrası Dış Ticaretimiz

Bakan Pekcan: Türkiye pandemi sonrası sanayi kapasitesi ve dinamizmiyle yoluna devam edecek

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'nin pandemiden sonra da diğer ülkelerden ayrışarak, sanayi kapasitesi, beşeri sermayesi ve dinamizmiyle yoluna devam edeceğini söyledi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 22.07.2020
Bakan Pekcan: Türkiye pandemi sonrası sanayi kapasitesi ve dinamizmiyle yoluna devam edecek Fotoğraf: Muhammed Yaylalı / AA

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye pandemiden sonra da diğer ülkelerden ayrışarak, sanayi kapasitesi, beşeri sermayesi ve dinamizmiyle yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.

Pekcan, "Yüksek teknoloji, katma değerli üretim ve ihracatla ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkarmak için gereken tüm adımları atacağız." dedi.

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