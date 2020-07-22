Bakan Pekcan: Türkiye pandemi sonrası sanayi kapasitesi ve dinamizmiyle yoluna devam edecek
Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye'nin pandemiden sonra da diğer ülkelerden ayrışarak, sanayi kapasitesi, beşeri sermayesi ve dinamizmiyle yoluna devam edeceğini söyledi.
Ankara
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye pandemiden sonra da diğer ülkelerden ayrışarak, sanayi kapasitesi, beşeri sermayesi ve dinamizmiyle yoluna devam edecek." ifadelerini kullandı.
Pekcan, "Yüksek teknoloji, katma değerli üretim ve ihracatla ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkarmak için gereken tüm adımları atacağız." dedi.
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