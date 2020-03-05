Bakan Pekcan: Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz
Ticaret Bakanı Pekcan, "Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla Sanal Ticaret Akademisini açıyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz." dedi.
Ankara
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara’da Sanal Ticaret Akademisi Tanıtım Toplantısı'nda, "Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla Sanal Ticaret Akademisini açıyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz." dedi.
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