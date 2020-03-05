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Ekonomi

Bakan Pekcan: Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz

Ticaret Bakanı Pekcan, "Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla Sanal Ticaret Akademisini açıyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 05.03.2020
Bakan Pekcan: Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara’da Sanal Ticaret Akademisi Tanıtım Toplantısı'nda, "Ticaret ve ihracat kültürünün tabana yayılması amacıyla Sanal Ticaret Akademisini açıyoruz. Vatandaşlarımıza ücretsiz eğitim vereceğiz." dedi.

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