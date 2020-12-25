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TİM tarafından Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla online düzenlenen “Türkiye İnovasyon Haftası” devam ediyor
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Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Tarımda büyüme ve hasılayı daha da yukarı taşımayı bilgi ve inovasyonla yapabiliriz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da lider olduğunu belirterek, "Büyüme ve hasılayı yukarı taşımak, verimliliği ve kişi başına faydayı artırmakla mümkün. Bunu da ancak bilgi ve inovasyonla yapabiliriz." dedi.

Mustafa Çalkaya   | 25.12.2020
Bakan Pakdemirli: Tarımda büyüme ve hasılayı daha da yukarı taşımayı bilgi ve inovasyonla yapabiliriz Fotoğraf: Muhammed Yaylalı - Anadolu Ajansı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye İnovasyon Haftası etkinliği kapsamında düzenlenen İnovaLİG 2019 Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.

Türkiye'nin büyük bir atılım dönemine girdiğini vurgulayan Pakdemirli, tüm sektörlerde sıçrama yapılması ve fark yaratılması gerektiğini söyledi.

Pakdemirli, bilgi ve teknolojiye dayalı üretime geçilmesi gerektiğini ifade ederek, Türkiye'nin bunu yapacak potansiyele, yetenekli ve genç insan kaynağına sahip bir ülke olduğunu bildirdi.

Son 18 yılda tarımda güçlü bir altyapı oluşturulduğuna dikkati çeken Pakdemirli, son 2,5 yılda ise bu altyapının gelecek vizyonuyla daha da güçlendiğini dile getirdi. Pakdemirli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte tarım, 2,5 yıldır tüm çeyreklerde büyüme gösteriyor. Pandemiye rağmen 2020 yılının ilk 3 çeyrek ortalamasında tarım sektörü yüzde 5,3 büyüyerek, ekonomimize önemli katkı sağladı. Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da lider, dünyada ilk 10 arasındadır. Tabi büyüme ve hasılayı daha da yukarı taşımak, verimliliği ve kişi başına faydayı artırmakla mümkün. Bunu da ancak bilgi ve inovasyonla yapabiliriz." diye konuştu.

Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülke olduğuna işaret eden Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarım ve gıda ürünlerinde 2019 yılında 18 milyar dolar ihracat yaptık ve 5,3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Bu yılın 10 ayında ihracatımız, pandemiye rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artış gösterdi. Bu yıl Çin'e süt ürünleri ile kanatlı eti ve ürünleri ihracatı başladı. Bu haberler elbette güzel ama bu güzellikleri daha da artırmak zorundayız. Yeni pazarlar bulmalı, tarım ve gıda ürünlerimizi dünya sofralarıyla buluşturmalıyız."

Tarımsal üretimin her yıl arttığını belirten Pakdemirli, sadece Türkiye'deki değil, bu coğrafyadaki ürünlerin dünyaya pazarlanması gerektiğini vurguladı.

"Üretime daha fazla bilgi ve inovasyon katmalıyız"

Pakdemirli, Hollanda'nın tarım ve gıda ürünü ithal edip, işleyerek yüksek fiyatlara dünyaya pazarladığına dikkati çekerek, "İşte biz de böyle yapmalı, üretime daha fazla bilgi ve inovasyon katmalıyız. Hava, kara ve deniz yollarının kesişim noktasındayız. 1,9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer alıyoruz." dedi.

2020 yılını "Dijitalleşme Yılı" ilan ettiklerini ve bu bağlamda çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Pakdemirli, "Bunlardan birisi benim de büyük önem verdiğim, ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli traktörüdür. Prototipini ürettik ve 20 adet için seri üretime geçtik. İnşallah sayısını artıracağız." diye konuştu.

Pakdemirli, gelecek 10 yılda bilginin ve inovasyonun rekabette söz sahibi olduğu bir dönem yaşanacağını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bilgiye daha hızlı ulaşan hep bir adım önde olacak. Davos'ta katıldığım toplantılarda, önümüzdeki 15 yıl teknoloji ve tarım odaklı bir dönem olarak öngörülüyordu. 2030'ların ortalarında ise bugün var olmayan ama yarın var olacak sektörlerle tanışacaktık. Neydi bu sektörler? 'Uzaktan eğitim ve tarım' Bu yenilikçi sektörlerin yakın gelecekte, 1,5 trilyon doların üzerinde hacme sahip olacağını şimdiden tahmin etmek zor değil. Bu nedenle eğitime, bilgiye, inovasyona ve elbette tarıma da gerekli önemi vermeliyiz."

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