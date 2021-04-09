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Ekonomi

Bakan Pakdemirli, stoktaki patates ve kuru soğanı ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz dağıtacaklarını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Finansman, personel ve lojistik gibi tüm hazırlıklar ikmal edilmiş olup, mübarek ramazan ayına girmeden önce illerimize sevkiyat işlemleri başlatılmış olacaktır." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 09.04.2021
Bakan Pakdemirli, stoktaki patates ve kuru soğanı ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz dağıtacaklarını bildirdi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, stok artışlarını önlemek için patates ve kuru soğan alımına başlayacaklarını ve alımı yapılan ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz dağıtılacağını ifade etti.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde otel, lokanta gibi toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve dışı piyasalarda patates ve soğan satışlarının gerilediğine dikkati çekti.

Bu gelişmelerin, stokların artmasına ve fiyatların üretici aleyhine düşmesine neden olduğunu aktaran Pakdemirli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Patates ve soğan piyasalarındaki ortaya çıkan bu durumun çiftçilerimizi olumsuz etkilememesi ve stoklardaki ürünün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirilmiştir. Bu kapsamda üretimin yoğun olarak yapıldığı ve depolandığı illerimizden başlamak üzere Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilogram başına 85 kuruştan satın alınacaktır. Aynı şekilde kuru soğan temin tedarik ve dağıtım işlemlerine de başlanmıştır."

TMO tarafından alımı yapılan patates ve kuru soğanın valilikler (sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları) aracılığıyla düzenli olarak yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak dağıtılacağını bildiren Pakdemirli, Bakanlık ve TMO olarak depo, finansman, personel ve lojistik gibi tüm hazırlıkların ikmal edildiğini ve ramazana girmeden illere sevkiyat işlemlerinin başlatılmış olacağını vurguladı.

Pakdemirli, "Bakanlığımızca yeni hasat dönemi öncesi elinde patates ve kuru soğan bulunan üreticilerimizin kayıplarını önlemek, bu vesileyle de temel gıda ürünlerinden olan patates ve kuru soğanı özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtarak bir nebze olsun gıda giderlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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