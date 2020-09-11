Euro
8.85
Dolar
7.47
BIST 100
1,102.89
Altın
1,943.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ümraniye Belediyesi Beytullah Eroğlu Yüzme Havuzu Açılış Töreninde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Bakan Pakdemirli G20 Tarım ve Su Bakanları toplantısına katılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Suudi Arabistan'ın başkanlığında yarın video konferans yöntemiyle yapılacak G20 Tarım ve Su Bakanları toplantısına katılacak.

Cüneyt Kemal Özkök   | 11.09.2020
Bakan Pakdemirli G20 Tarım ve Su Bakanları toplantısına katılacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, toplantının "Tarım ve Su" temalı oturumunda mevkidaşlarına hitaben bir konuşma yapacak.

Rusya, Çin, ABD, Almanya, Fransa, Güney Kore, Hindistan ve Güney Afrika gibi ülkelerden bakan ve bakan yardımcıları düzeyinde katılım sağlanacak toplantıda, Türkiye'nin kendi G20 dönem başkanlığında başlattığı "Gıda Kaybının ve İsrafının Önlenmesi" konusu da ele alınacak.

Toplantı sonunda, gıda güvenliği, beslenme, kırsal kalkınma, tarımda dijitalleşme ve sürdürülebilir su yönetimi gibi konularla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında G20 ülkelerinin alabileceği önlemlere ilişkin ortak bir bildirinin imzalanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de yapılan bir araştırmaya göre restoranda yemek Kovid-19 bulaşma ihtimalini artırabilir
İran'da son 24 saatte 115 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Çin burun spreyi formundaki Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine onay verdi
İzolasyondan kaçana yurt şartı getirildi
Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için dikkat çeken uyarı

Benzer haberler

Bakan Pakdemirli G20 Tarım ve Su Bakanları toplantısına katılacak

Bakan Pakdemirli G20 Tarım ve Su Bakanları toplantısına katılacak

Lisanslı depo destekleri bugün hesaplara yatıyor

Bakan Pakdemirli: Bu yıl kuru üzüm fiyatını 12,5 liranın altına düşürmeyeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Pakdemirli: Bugün başlayan 11 orman yangınının 10’unu kontrol altına aldık

Bakan Pakdemirli: Bugün başlayan 11 orman yangınının 10’unu kontrol altına aldık
Pakdemirli: Eğirdir ve Manavgat'taki yangınlar söndürüldü, Kahramanmaraş, Kanlıca ve Samandağ'da yangınımız sürüyor

Pakdemirli: Eğirdir ve Manavgat'taki yangınlar söndürüldü, Kahramanmaraş, Kanlıca ve Samandağ'da yangınımız sürüyor