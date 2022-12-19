Bakan Nebati'den "Hazine destekli kefalet sistemi" paylaşımı
Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar lira kefalet imkanı karşılığında sağladıkları yaklaşık 250 milyar liralık finansmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Hazine destekli kefalet sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın müjdesini duyurduğu Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında başlangıçta 200 milyar TL kefalet imkanı karşılığında sağladığımız yaklaşık 250 milyar TL’lik finansman KOBİ’lerimiz başta olmak üzere tüm işletmelerimize hayırlı olsun!— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 19, 2022
Başlangıçta 200 milyar lira kefalet imkanı karşılığında sağladıkları yaklaşık 250 milyar liralık finansmanın KOBİ'ler başta olmak üzere tüm işletmelere hayırlı olmasını dileyen Nebati, "Ülkemizin üretim ve istihdam kapasitesini geliştirerek yüksek düzeyde katma değer üretilmesini ve selektif kredi politikamız kapsamında Türkiye Ekonomi Modeli'nin temel amaçlarından biri olan istikrarlı ihracat artışının sürdürülmesini sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.