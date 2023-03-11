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Ekonomi

Bakan Nebati: Ülkeye 'kiralık konut üreticisi' kavramını getirerek, kiralık konut arzını artıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Ülkeye 'kiralık konut üreticisi' kavramını getirerek, kiralık konut arzını artıracağız. Kiralık konutlar, kentsel dönüşümde riskli yapı malik ve kiracılarına sunulacak." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Bakan Nebati: Ülkeye 'kiralık konut üreticisi' kavramını getirerek, kiralık konut arzını artıracağız

Ankara

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