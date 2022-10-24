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Ekonomi

Bakan Nebati, tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyacaklarını açıkladı

Bakan Nebati, kamu maliyesinde gerçekleştirdikleri teknoloji reformuyla yeni bir dönem başlattıklarını belirterek, "Bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz." ifadesini kullandı.

Merve Özlem Çakır   | 24.10.2022
Bakan Nebati, tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyacaklarını açıkladı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'ne ilişkin bilgi verdi.

Geliştirdikleri yazılımın önemine dikkati çeken Nebati, "Kamu maliyesinde gerçekleştirdiğimiz teknoloji reformu ile yeni bir dönemi başlatıyoruz. Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılım teknolojisiyle bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nebatinin paylaşımında yer verdiği infografide, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi'nin bazı detayları da aktarıldı.

Buna göre, elektronik belge altyapısına ve açık kaynak kodlu yazılım mimarisine sahip, uluslararası standartlara uygun Muhasebe Bilişim Sistemi'nin, merkezi yönetim kapsamındaki tüm idarelerde ve talep eden diğer kurumlarda uygulama çalışmaları yapılıyor.

Proje kapsamında, muhasebe sistemiyle uyumlu harcama yönetim sistemi hayata geçirilirken e-Fatura uygulamasıyla kağıt fatura kullanımını kaldırılıyor, e- Tahsilat altyapısı güçlendiriliyor, e-Teminat altyapısı yaygınlaştırılıyor, e-belge dönüşümü gerçekleştiriliyor.

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